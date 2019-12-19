Meteoroloji buzlanma ve sis uyarısı | Ankara'da hava bugün nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'da yaşayan vatandaşları buzlanma ve sis olaylarına karışı uyardı. Peki Ankara'da bugün (19 Aralık Perşembe) hava nasıl? Türkiye genelinde hava nasıl olacak? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında yanıtladı.
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