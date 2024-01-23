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Metan gazı mı yoksa doğalgaz mı?

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Giriş: 23.01.2024 15:45
Samsun Terme'de su sondajı yapan bir çiftinin arazisinden gaz çıktı. Aalev alev yanan bu gaz metan gazı mı yoksa doğal gaz mı? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Metan gazı mı yoksa doğalgaz mı?
Metan gazı mı yoksa doğalgaz mı?
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