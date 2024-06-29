Mersin’deki ölümlü kazanın kamera kaydı!

Mersin'de Akkuyu nükleer güç santrali işçilerini taşıyan otobüs, karşı şeride geçip başka bir otobüse çarptı. Ardından bir otomobil ile çarpıştı. Kazada iki kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Kazaya dair ise yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

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