09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mersin’de yavru kedileri ağzı bağlanmış poşete koyup ölüme terk ettiler

Mersin’de yavru kedileri ağzı bağlanmış poşete koyup ölüme terk ettiler

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2021 16:09
Güncelleme:09.01.2021 16:21
Mersin'de ağzı bağlanmış poşet içerisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan 2 yavru kediye, evinde çoğu engelli 70 kedi ve 3 köpek ile birlikte yaşayan Yasemin Açık sahip çıktı. Kamera kayıtlarında ağzı bağlı bir poşete konulan 2 yavru kedinin, 3 kişi tarafından çöp konteynerinin yanına bırakıldığını gördü.
Vicdansızlar! Görüntüler kahretti
Vicdansızlar! Görüntüler kahretti
Bursa'da tarlanın ortasında bulundu! 2 bin yıllık sır ortaya çıktı
Bursa'da tarlanın ortasında bulundu! 2 bin yıllık sır ortaya çıktı
Eşini öldüren kadının ifadeleri kan dondurdu
Eşini öldüren kadının ifadeleri kan dondurdu
'Aşk acısı çekiyorum' dedi polise zor anlar yaşattı
'Aşk acısı çekiyorum' dedi polise zor anlar yaşattı
Marmara denizi ve İstanbul Boğazı'nda kirlilik artıyor
Marmara denizi ve İstanbul Boğazı'nda kirlilik artıyor
Marketlerin gıda vurgunu!
Marketlerin gıda vurgunu!
Bu bölgede araçlar kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor
Bu bölgede araçlar kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor
Suyumuzu nereye harcıyoruz?
Suyumuzu nereye harcıyoruz?
Kırmızı alarm! 92 yıldır böylesi görülmedi
Kırmızı alarm! 92 yıldır böylesi görülmedi
Balıkçıların ağına 300 kiloluk balık takıldı
Balıkçıların ağına 300 kiloluk balık takıldı
Annenin feryadı yürek dağladı!
Annenin feryadı yürek dağladı!
Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?
Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?
Daha Fazla Video Göster