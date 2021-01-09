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Mersin’de yavru kedileri ağzı bağlanmış poşete koyup ölüme terk ettiler
Mersin'de ağzı bağlanmış poşet içerisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan 2 yavru kediye, evinde çoğu engelli 70 kedi ve 3 köpek ile birlikte yaşayan Yasemin Açık sahip çıktı. Kamera kayıtlarında ağzı bağlı bir poşete konulan 2 yavru kedinin, 3 kişi tarafından çöp konteynerinin yanına bırakıldığını gördü.