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Mersin’de şoke eden olay! Otomobilin üzerine keçi düştü

İHA
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Giriş: 12.11.2023 15:35
Mersin'de pazar yerinde hareket halindeki otomobilin üzerine bir evin damından keçi düştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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