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Mersin’de sele kapılan kadın vefat etti! Cansız bedeni 3 kilometre uzakta bulundu

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Giriş: 24.11.2022 18:27
Mersin’in Gülnar ilçesinde şiddetli yağmur sonrası oluşan sel sularına kapılan Gülcan Eroğlu isimli kadın yaşamını yitirdi. Kadının cansız bedeni, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzakta bulundu.
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