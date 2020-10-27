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Mersin’de orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor vatandaşlar panik yaşadı
Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Mehmet Miras bölgeden gelişmeleri aktardı. Mehmet Miras, “Anamur ilçesinde çıkan yangın şu ana kadar etkisini sürdürüyor. Can kaybı yok ancak birçok mahalleyi etkisi altına almış durumda.” dedi.