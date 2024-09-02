Mersin’de harnup hasadı! Keçi boynuzunun faydaları

Türkiye'nin şifa ve besin kaynaklarından biri olan keçi boynuzu hasadı Mersin'de başladı. Ülke genelinde 60 bin ton rekoltesi olan keçi boynuzu üreticinin yüzünü güldürüyor.

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