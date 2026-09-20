Kozinoğlu soruşturması hangi aşamada? Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden ambulans şoförü serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında ev hapsine çarptırılan koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Ömer Er, soruşturmadaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.