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Kozinoğlu soruşturması hangi aşamada? Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozinoğlu soruşturması hangi aşamada? Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden ambulans şoförü serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında ev hapsine çarptırılan koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Ömer Er, soruşturmadaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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