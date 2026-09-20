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Savaş enerji hatlarını vuruyor: Küresel enerji krizi kapıda mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Savaş enerji hatlarını vuruyor: Küresel enerji krizi kapıda mı?

Orta Doğu'daki savaş, küresel enerji piyasalarının en kritik geçiş noktalarını da etkiliyor. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep'teki riskler artarken Brent petrolün 110 dolar sınırına yaklaşması piyasalardaki endişeyi büyüttü. Hürmüz'deki sıkışmanın ardından Babülmendep'in enerji taşımacılığındaki önemi artarken, gemilerin alternatif güzergâhlara yönelmesi maliyetleri yükseltiyor. Krizin enerji fiyatlarından taşımacılığa ve üretim maliyetlerine kadar uzanan etkileri, A Haber'in "Analiz" özel haberinde mercek altına alındı.

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