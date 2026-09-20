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Tanzanya'dan er meydanına! 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nun güreş hayali
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tanzanya'dan er meydanına! 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nun güreş hayali

Tanzanya'da doğan, bebekken anne ve babasını kaybeden Osman Ali Davutoğlu'nun hayatı, 3,5 yaşındayken değişti. Darüsselam'daki yetimhanede yaşayan Osman, Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu tarafından evlat edinildi. 2024 yılında ailesiyle Türkiye'ye dönen 11 yaşındaki Osman, önce minder güreşiyle tanıştı, ardından yağlı güreşe başladı. Güreşe olan sevgisi ve azmiyle dikkat çeken genç sporcu, "Arap Osman" lakabıyla anılmaya başlandı. En büyük hedefi ise Kırkpınar'da başpehlivanlık unvanını elde etmek.

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