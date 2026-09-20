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Gaziantep'te ata tohumları koruma altında! 9 ilden 102 yerel çeşit
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gaziantep'te ata tohumları koruma altında! 9 ilden 102 yerel çeşit

Güneydoğu Anadolu'nun yerel çeşitleri, Ata Tohumları Projesi kapsamında yeniden üretime kazandırılıyor. 9 ilden toplanan 102 çeşit yerel tohum, Gaziantep'teki gen bankasında koruma altına alınıyor. Proje kapsamında yerel tohumların kadın çiftçilerin elinde yeniden üretime kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, çalışmaları yerinde görüntüleyerek detayları aktardı. Proje Koordinatörü Zeynep Ebru Aslan, projenin amacı ve son durumuna ilişkin bilgi verdi.

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