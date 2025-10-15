15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mersin'da yasa dışı olarak mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Mersin’da yasa dışı olarak mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı

Mersin'da yasa dışı olarak mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 13:42
Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı olarak mavi yengeç avcılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’da yasa dışı olarak mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Sevgilisi intihar savcılık cinayet dedi
Sevgilisi intihar savcılık cinayet dedi
Mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk
Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk
EBA ve MEBİ programlarıyla özel ders eğitimi
EBA ve MEBİ programlarıyla özel ders eğitimi
Sosyal medya kavgası kanlı bitti!
Sosyal medya kavgası kanlı bitti!
Havalar soğudu vatandaşlar içliğe yöneldi
Havalar soğudu vatandaşlar içliğe yöneldi
2 bin rakımlı geçitte renk cümbüşü böyle görüntülendi
2 bin rakımlı geçitte renk cümbüşü böyle görüntülendi
Ters yönden girdi, söyledikleri ’pes’ dedirtti!
Ters yönden girdi, söyledikleri 'pes' dedirtti!
Yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama
Yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama
Esenyurt’ta trafik tartışması faciaya dönüştü: Araç takla attı
Esenyurt’ta trafik tartışması faciaya dönüştü: Araç takla attı
Sonbaharla ormanlara gelen renk cümbüşü
Sonbaharla ormanlara gelen renk cümbüşü
Akaryakıt istasyonundaki kaza kamerada
Akaryakıt istasyonundaki kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster