Mersin Limanı'nda flaş operasyon: 220 kilo kokain ele geçirildi

Son dakika haberi... Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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