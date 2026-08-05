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Merakı başına dert açtı: Kedi boruya sıkıştı, köylüler seferber oldu

Rize'de su gideri borusuna giren yavru kedi için köylüler seferber oldu. Minik kedi, 4 gün süren kurtarma operasyonuyla yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

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