Havran'ın "kara elması" dalından indi! Damak çatlatan lezzette dev hasat

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen ve coğrafi işaret tesciline sahip siyah incirde hasat başladı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, yaklaşık 45 gün sürecek hasat döneminde ürünlerin sabahın erken saatlerinde toplandığını, soğuk zincirle aynı gün büyükşehirlere sevk edildiğini aktardı. Üretici Mehmet Ali Arıcı ise ince kabuğu, doğal aroması ve katkısız yapısıyla öne çıkan Havran kara incirinin bölgenin iklimi sayesinde eşsiz bir lezzete sahip olduğunu belirtti. Bu yıl yaklaşık 2 bin ton rekolte beklenen coğrafi işaretli ürünün, hem üreticiye ekonomik katkı sağlaması hem de Türkiye'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olarak sofralara ulaşması hedefleniyor.