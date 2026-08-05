Hürmüz beklentisi piyasaları hareketlendirdi

ABD ile İran arasında uzlaşı ihtimalinin güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler, küresel piyasalarda fiyatlamaları değiştirdi. Borsa İstanbul günü yükselişle sürdürürken, petrol fiyatları sert gerileyerek 80 doların altına indi. Altın ve gümüş ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kazanmaya devam etti. Dolar/TL ve Euro/TL'deki yükseliş sürerken, yatırımcıların gözü Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler ile ABD-İran hattından gelecek açıklamalara çevrildi. Uzmanlar, olası bir uzlaşının enerji piyasalarında fiyatların seyrini belirleyeceğini ifade ediyor.