AK Parti MKYK toplantısı düzenlenecek: Terörsüz Türkiye için tarihi adımlar atılıyor!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların son durumu, dış politikadaki güncel gelişmeler ve AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak. Öte yandan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" başlıklı çerçeve yasa teklifi de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın düzenleyeceği basın toplantısıyla teklifin kapsamı kamuoyuna açıklanacak. Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklifin, cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.