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Menderes'te yangın söndürüldü mü? AFAD Başkanı Okay Memiş'ten flaş açıklamalar

Menderes'te yangın söndürüldü mü? AFAD Başkanı Okay Memiş'ten flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 13:41
Başkanı Memiş, ve İzmir Valisi Elban, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
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