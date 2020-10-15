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Menderes'in idamını hatırladıkça üzülüyoruz: Adnan Menderes ile karşılaşma anını A Habere anlattı

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Giriş: 15.10.2020 19:28
Güncelleme:15.10.2020 19:50
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden yıllar geçti. Aydın'ın Çakırbeyli köyünde yaşayan ve o güne bizzat şahit olan 94 yaşındaki Yusuf Yılmaz yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Darbe günü radyolardan bir marş çaldığını ve o an ne çaldığını anlamadıklarını belirten Yılmaz, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla kahvede toplandıklarında darbe yaşandığını öğrendiğini söyledi. Adnan Menderes'in idam edildiğini Aydın'a dönerken otobüs radyosundan duyduğunu ifade eden Yusuf Yılmaz, Menderes'in köylülerinin idamın ardından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Menderes'in idamını hatırladıkça üzüldüklerini söyleyen Yılmaz, Adnan Menderes ile karşılaşma anını da A Haber ekranında paylaştı.
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