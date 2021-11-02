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Meksika'da feci olay! 20 metreden yükseklikten yere çakıldı

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Giriş: 02.11.2021 09:38
Meksika'da her yıl kasım ayı başında kutlanan ölüler günü geleneği kapsamında, sokaklar bir kez daha renkli görüntülere sahne oldu. Ancak, başkent Meksiko City'deki kutlamalar, talihsiz bir kazanın gölgesinde kaldı.Kentin kırsalına kurulan panayırdaki oyuncağın halatı kopunca, bir kişi 20 metre yükseklikten yere düştü. İşte o anlar...
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