Meksika'da feci olay! 20 metreden yükseklikten yere çakıldı

Meksika'da her yıl kasım ayı başında kutlanan ölüler günü geleneği kapsamında, sokaklar bir kez daha renkli görüntülere sahne oldu. Ancak, başkent Meksiko City'deki kutlamalar, talihsiz bir kazanın gölgesinde kaldı.Kentin kırsalına kurulan panayırdaki oyuncağın halatı kopunca, bir kişi 20 metre yükseklikten yere düştü. İşte o anlar...

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