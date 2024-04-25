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Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni ne? Ailesi açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 09:12
Eski spordan sorumlu devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Ailesi Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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