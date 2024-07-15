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Meclis ikinci kez nasıl gazi oldu? Vekiller darbeye nasıl direndi? Detaylar A Haber'de

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Giriş: 15.07.2024 18:26
15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. Yıl dönümünde ihanet şebekesinin bombalarla hedef aldığı gazi Türkiye büyük millet meclisinden o gece neler yaşamadı? AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız anlattı.
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