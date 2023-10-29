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Mavi derinliklerinden Cumhuriyet’e selam! 100. yıl için özel dalış

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Giriş: 29.10.2023 11:44
Güncelleme:29.10.2023 11:45
Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl kutlamaları sürüyor. Bu kapsamda da Çanakkale'de serbest dalış dünya şampiyonu Birgül Erken, yüz metre anı dalışı yaptı.
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Mavi derinliklerinden Cumhuriyet’e selam!
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