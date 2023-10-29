Mavi derinliklerinden Cumhuriyet’e selam! 100. yıl için özel dalış

Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl kutlamaları sürüyor. Bu kapsamda da Çanakkale'de serbest dalış dünya şampiyonu Birgül Erken, yüz metre anı dalışı yaptı.

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