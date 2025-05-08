Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ikinci duruşma

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan B.B. (15) ve U.B. (16) hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Öte yandan yeni güvenlik kamerası görüntüleri, olay yerinde iki çocuğun daha olduğunu ortaya koydu. M.A.D. ve A.Ö. isimli bu çocuklar, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan tutuklandı. Bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması görülecek.