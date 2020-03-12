Maske fiyatlarında fahiş artış! Koronavirüs fırsatçılar devre... |Video

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve hızla yayılan koronavirüs (corona virüs) 118 ülkede görüldü. 125 bin kişiye bulaşan ve yaklaşık 5 bin kişinin hayatına kaybetmesine sebep olan virüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Koca'nın ülkemizde bir vaka tespit edildi açıklamasının ardından karaborsacı fırsatçılar devreye girdi. İnsanların önlem alabilmesi için kullandıkları tıbbı maskelere fahiş fiyatlar istedi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş internetten yapılan bu fahiş fiyat artışını deşifre etti. Öte yandan Ticaret Bakanı Pekcan 81 ilde bu fırsatçılar için denetim başlatıldığını duyurdu.