Marmaris’te korkutan orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin havadan ve karadan canhıraş söndürme çalışmaları sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Efecik, "yangın saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Şu an itibarıyla havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Ayrıca bölgede kuvveti rüzgar var. Bunun da etkisiyle alevlerin yerleşim noktalarına doğru ilerlediğini ifade edelim. Tabii bu bölge 2021 yılında meydana gelen 8 bin hektarın kül olduğu orman yangınlarında yanan bir bölge." dedi.