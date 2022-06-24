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Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan adliyede

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Giriş: 24.06.2022 10:13
Son dakika haberleri… Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan isimli şahıs adliyeye sevk edildi. Marmaris yangınını çıkaran kundakçı Sacit Ayhan 3 bin 832 şüpheli ve aracın sorgulandığı titiz çalışmayla yakalandı. Açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olay yerinde iki adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Olay anında alkollüymüş. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti" dedi. Şüphelinin, ailesi ile sorunlar yaşadığını, kendisini dışlayan babasının bölgedeki arazisini sattığını, bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını, kendisini de ateşin içine atarak intihar etmek istediğini söylediği öğrenildi.
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