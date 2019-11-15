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15.11.2019
Marmaray’da feci olay! Bayılan yaşlı adam tren ile platform arasına sıkıştı |video
Marmaray Atalar durağında, tansiyonunun düşmesiyle bayılıp raylara doğru düşen yaşlı bir adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı. Bacağından yaralanan adam, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Marmaray Atalar durağında saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre 75 yaşlarında bir adam, trenin durakta durduğu sırada tansiyonunun düşmesiyle bayıldı. Raylara doğru düşen adamın bacağı tren ile platform arasında sıkıştı. Yaşlı adam bacağından, elinden ve kafasından yaralanırken, çevredekiler hemen yardıma koştu.
Yaşlı adam sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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