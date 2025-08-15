15 Ağustos 2025, Cuma

Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon lira ceza kesildi
Marmara’da müsilaja karşı sıkı takip: 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon lira ceza kesildi

Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon lira ceza kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 01:03
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadelede Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 822 milyon 547 bin 811 lira ceza uyguladı, 55 tesisin faaliyetini durdurdu.
