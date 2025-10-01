Market çalışanını oyalayıp 800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı

Hatay'da yabancı uyruklu bir şahsın, marketteki yoğunluğu fırsat bilerek 800 TL değerindeki çakmağı çaldığı anlar kameraya yansıdı. Market sahibi Ahmet Metin Sezer, aynı şahsın daha öncede hırsızlık gerçekleştirdiğini belirterek "Ben burada çakmağın peşinde değilim, bugün çakmak çalan sonra başka bir şey çalar" dedi.

