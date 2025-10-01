01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Market çalışanını oyalayıp 800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı
Market çalışanını oyalayıp 800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı

Market çalışanını oyalayıp 800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 10:05
Hatay'da yabancı uyruklu bir şahsın, marketteki yoğunluğu fırsat bilerek 800 TL değerindeki çakmağı çaldığı anlar kameraya yansıdı. Market sahibi Ahmet Metin Sezer, aynı şahsın daha öncede hırsızlık gerçekleştirdiğini belirterek "Ben burada çakmağın peşinde değilim, bugün çakmak çalan sonra başka bir şey çalar" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Market çalışanını oyalayıp 800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı
Konyalı genç Kick Boksçular Avrupa’da madalya kazandı!
Konyalı genç Kick Boksçular Avrupa’da madalya kazandı!
Plaka sahtecileri yakalandı!
Plaka sahtecileri yakalandı!
Mersin’de bahçe yangını
Mersin'de bahçe yangını
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı
800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı
800 TL değerindeki çakmağı böyle çaldı
Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu!
Kesikköprü hattında borular patladı!
Kesikköprü hattında borular patladı!
Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı!
Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kayyum atandı!
Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar
Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı!
Otomobil su borusu yüklü traktör römorkuna çarptı!
Plaka sahtecileri yakalandı
Plaka sahtecileri yakalandı
İki asırlık bağlarda bereket!
İki asırlık bağlarda bereket!
Daha Fazla Video Göster