02 Haziran 2022, Perşembe
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Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat kamerada! 'Atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yapan Mardinli Marilyn Monroe'ya saldırı anbean görüntülendi!
ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan'a, yasaklanmasına rağmen turistlerin bindirildiği ve eziyet edilen atlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle iş yerine gelen at sahibi Ş.E. tarafından tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Karahan, İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım dedi.