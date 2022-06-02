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Videolar Yaşam Videoları Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat kamerada! 'Atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yapan Mardinli Marilyn Monroe'ya saldırı anbean görüntülendi!

Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat kamerada! 'Atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yapan Mardinli Marilyn Monroe'ya saldırı anbean görüntülendi!

DHA
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Giriş: 02.06.2022 10:48
ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan'a, yasaklanmasına rağmen turistlerin bindirildiği ve eziyet edilen atlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle iş yerine gelen at sahibi Ş.E. tarafından tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Karahan, İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım dedi.
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Mardinli Marilyn Monroe’ya tokat izle! Mardinli Marilyn Monroe’ya tokat kamerada! ’Atlara eziyet yapılıyor’ diye paylaşım yapan mardinli marilyn monroe’ya saldırı anbean görüntülendi! Mardinli Marilyn Monroe İZle | mardinli marilyn monroe videosu
Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat izle! Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat kamerada! 'Atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yapan mardinli marilyn monroe'ya saldırı anbean görüntülendi! Mardinli Marilyn Monroe İZle | mardinli marilyn monroe videosu
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