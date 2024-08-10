Mardin’in tescilli badem şekeri! Bademin şekerle buluşma yolculuğu

Kırsal alanlarda doğal yetişen ve rengini Lahor ağacının kökünden alan badem şekerleri, Mardin'in vazgeçilmez lezzetleri arasında. A Haber ekibimiz de bu lezzetin peşine düştü. Yapılışını sizin için adım adım görüntüledi.

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