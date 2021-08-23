25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mardin'de toz fırtınası! Göz gözü görmüyor

Mardin'de toz fırtınası! Göz gözü görmüyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2021 18:55
Mardin'de öğleden sonra meydana gelen toz fırtınası meydana geldi. Toz fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkilerken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Mardin'de toz bulutu meydana geldi. Toz bulutu sebebiyle özellikle şehir merkezinde ve bir takım ilçelerde yer yer görüş mesafesinin düştüğü öğrenilirken, görüş mesafesinin azalması nedeniyle seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal’da anne ve kızın acı ölümü
Komşular korkunç manzarayla yüzleşti! Kartal'da anne ve kızın acı ölümü
Damat davetlileri hayrete düşürdü
Damat davetlileri hayrete düşürdü
Kovid-19’dan yakınını kaybedince 3 sağlık çalışanını darbetti
Kovid-19'dan yakınını kaybedince 3 sağlık çalışanını darbetti
Diyarbakır’da ürküten olay! Bomba gibi patladı
Diyarbakır'da ürküten olay! Bomba gibi patladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarda bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarda bulundu
Binlerce arı telef oldu
Binlerce arı telef oldu
Türk polisi ve Kızılay gönüllülerinin bayrak hassasiyeti
Türk polisi ve Kızılay gönüllülerinin bayrak hassasiyeti
Düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Düğünden sonra kaybolan kadın 3 gündür aranıyor
Bize sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor
"Bize sizden fayda var onlar hep yalan konuşuyor"
Muğla’daki orman yangınına 5 helikopterle müdahale
Muğla'daki orman yangınına 5 helikopterle müdahale
13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu!
13 yaşındaki kızın hayatı kurtuldu!
Orman yangınında ayı saldırısına uğradı!
Orman yangınında ayı saldırısına uğradı!
Daha Fazla Video Göster