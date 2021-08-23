25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Mardin'de toz fırtınası! Göz gözü görmüyor
Mardin'de öğleden sonra meydana gelen toz fırtınası meydana geldi. Toz fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkilerken o anlar saniye saniye kaydedildi.
Mardin'de toz bulutu meydana geldi. Toz bulutu sebebiyle özellikle şehir merkezinde ve bir takım ilçelerde yer yer görüş mesafesinin düştüğü öğrenilirken, görüş mesafesinin azalması nedeniyle seyir halindeki araçlar sis farını açmak zorunda kaldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini açıkladı.