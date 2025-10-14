Mardin’de sağlıkçılar Gazze için ayakta

14 Ekim 2025, Salı

Giriş: 14.10.2025 21:18
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda sağlık çalışanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Haşim Ökmen, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının insanlığın onurunu korumak için büyük fedakârlık gösterdiğini belirterek, "Biz sağlıkçılar çok iyi biliriz, yaralı kim olursa olsun elimizi uzatırız, çünkü bizim mesleğimiz insanı yaşatmaktır. İnancımız der ki, 'Kim bir canı kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibidir.' İşte biz bu anlayışın temsilcileriyiz. Gazze'de aylardır devam eden saldırılar sonucunda sağlık kuruluşlarının hedef alınması ve sağlık hizmetlerinin neredeyse tamamen durma noktasına gelmesi, tüm insanlığın vicdanını derinden yaralamaktadır. O yüzden biz burada toplanarak diyoruz ki, sağlıkçılara dokunmayın. Hastanelere dokunmayın. İnsanlığa dokunmayın. Belki bazen bizim sesimiz neyi değiştirir diye düşünebiliriz. Ama bilin ki, bir şehirde vicdan konuşursa, tüm dünya duyar. Bir toplum sustuğunda zulüm büyür; ama biz konuştukça adaletin sesi yankılanır. Bizler, Mardin'in merhamet dolu yüreğinden sesleniyoruz. Sağlıkçılar olarak biz sadece tedavi eden değil, aynı zamanda insanlığın şerefini koruyan bir mesleğin mensuplarıyız. Filistin'de görev şehidi olan tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz" dedi.
