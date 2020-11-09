Mansur Yavaş verdiği sözü tutmadı! Başkent'te "Bağlıca bulvarı" bilmecesi çözülmedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mayıs ayında "bağlıca bulvarı ile çevre yolu bağlantı projesinin Haziran ayı içerisinde hayata geçirileceğini" söylemişti. Ancak verilen sözün üzerinden aylar geçmesine rağmen inşaatta herhangi bir ilerleme sağlanmadı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

"Projeyi Haziran'da hayata geçireceğiz" dedi,üzerinden aylar geçmesine rağmen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir hamle gelmedi.

Başkent'te bağlıca trafiğini rahatlatacak çevre yolu inşaatı bir buçuk yıldır yerinde sayıyor.

Eski başkan Mustafa Tuna'yla Şubat 2019'da yapımına başlanan çalışmalar seçimden sonra durmuştu.

Başkentin farklı ilçelerinde çalışan ama Bağlıca'da yaşayan vatandaşlar ise isyanda. Çünkü işlerine gelip giderken, çevre yolunu kullanamadıkları için günlük ortalama 20-25 km fazla yol katediyorlar. Bir an önce bir çözümün sağlanmasını istiyorlar.

Bölgede yaşayan vatandaşların sesini belediye duymayınca onlar da durumu CİMER'e bildirdi.