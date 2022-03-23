Manisa’da sokak ortasında cinayet! Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 21 yaşındaki husumetlisi F.T. tarafından sırtından bıçaklanan 25 yaşındaki Kadir Duruyol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı, emniyet güçlerince yakalanırken, dehşete düşüren bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 10.00 sularında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 4441 Sokak'ta gerçekleşti. Kadir Duruyol, aralarında husumet olan F.T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

F.T., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Kadir Duruyol'u sırtından bıçakladı. Duruyol kanlar içerisinde yere yığılırken, F.T. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Duruyol, ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Duruyol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çevrede inceleme yapan polis ekipleri F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi F.T.'yi Manisa Tren Garı yakınlarında yakaladı. F.T., Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

CİNAYET ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ikili arasında çıkan kavganın ardından F.T.'nin yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Duruyol'u sırtından bıçaklayıp kaçtığı anlar yer aldı.