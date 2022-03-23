- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Manisa’da sokak ortasında cinayet! Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Olay, saat 10.00 sularında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 4441 Sokak'ta gerçekleşti. Kadir Duruyol, aralarında husumet olan F.T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.
EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI
F.T., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Kadir Duruyol'u sırtından bıçakladı. Duruyol kanlar içerisinde yere yığılırken, F.T. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Duruyol, ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Duruyol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevrede inceleme yapan polis ekipleri F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi F.T.'yi Manisa Tren Garı yakınlarında yakaladı. F.T., Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
CİNAYET ANLARI KAMERADA
Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ikili arasında çıkan kavganın ardından F.T.'nin yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Duruyol'u sırtından bıçaklayıp kaçtığı anlar yer aldı.