28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Manavgat’ta yangın felaketi! Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit A Haber'e konuştu
Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerliyor. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Varol Çokal A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.