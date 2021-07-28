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Manavgat’ta yangın felaketi! Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit A Haber'e konuştu

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 15:39
Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerliyor. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Varol Çokal A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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