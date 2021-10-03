03 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Maltepe’de doktor köpeğini dövdü! O anlar kamerada

Maltepe’de doktor köpeğini dövdü! O anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2021 13:07
İstanbul’un Maltepe ilçesinde doktor olduğu öne sürülen bir şahsın köpeğine uyguladığı yumruklu şiddet, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kan donduran mahalleli tepki gösterdi.

Maltepe'de doktor olduğu öne sürülen S.G., evinin bahçesinde beslediği Golden türü köpeği yumrukla dövdü. Uzun zamandır şiddet olayının yaşandığını ifade eden mahalleli, yaşananlara oldukça tepki gösterdi. Doktorun kulübesinden zorla çıkardığı köpeğine gösterdiği o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"İNSANA VURUR GİBİ HAYVANA VURUYOR"
Onur Durmuş adlı mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
otomobil kundaklama anları saniye saniye kaydedildi
otomobil kundaklama anları saniye saniye kaydedildi
Doktor köpeğini yumrukla dövdü!
Doktor köpeğini yumrukla dövdü!
Böylesi görülmedi! Polis bile şaşkın
Böylesi görülmedi! Polis bile şaşkın
Kuş adeta insan gibi konuşup şarkı söylüyor
Kuş adeta insan gibi konuşup şarkı söylüyor
Avcılar’da bir binada tüp patladı
Avcılar'da bir binada tüp patladı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı turizme açıldı
Çıkar evliliğine tazminat cezası
Çıkar evliliğine tazminat cezası
Kardeşlerim Oğulcan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
Kardeşlerim Oğulcan kimdir, kaç yaşında, sevgilisi var mı?
Kurtlar Vadisi’nin sevilen oyuncusu Londra’ya yerleşti
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Londra'ya yerleşti
Malları için yaşlı adamı öldürenler tutuklandı
Malları için yaşlı adamı öldürenler tutuklandı
İstanbul Avcılar’da korkutan patlama
İstanbul Avcılar'da korkutan patlama
Bartın’da MHP otobüsü devrildi! Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti
Bartın'da MHP otobüsü devrildi! Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster