Maltepe’de doktor köpeğini dövdü! O anlar kamerada

İstanbul’un Maltepe ilçesinde doktor olduğu öne sürülen bir şahsın köpeğine uyguladığı yumruklu şiddet, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kan donduran mahalleli tepki gösterdi.

Maltepe'de doktor olduğu öne sürülen S.G., evinin bahçesinde beslediği Golden türü köpeği yumrukla dövdü. Uzun zamandır şiddet olayının yaşandığını ifade eden mahalleli, yaşananlara oldukça tepki gösterdi. Doktorun kulübesinden zorla çıkardığı köpeğine gösterdiği o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"İNSANA VURUR GİBİ HAYVANA VURUYOR"

Onur Durmuş adlı mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız" dedi.