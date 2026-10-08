Maltepe'de çöken binada korkunç tablo! Deniz kumu ve korozyon felaketi getirdi

İstanbul'da çöken binanın enkazı altında kalan 3 vatandaşı kurtarmak için başlatılan kontrollü yıkım ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, facianın perde arkasındaki korkunç ihmaller zinciri gün yüzüne çıktı. Enkazdan alınan beton numunesinde yoğun deniz kabukları ve ufalanan yapı dikkat çekerken, felaketin boyutunu gözler önüne seren Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yapının çöküş nedenlerini, kaçak kat tehlikesini ve enkaz altındaki canlar için hayati önem taşıyan kritik süreci anlattı.