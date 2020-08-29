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Maltepe Başıbüyük'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı! DHKP-C ve PKK izi var...

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Giriş: 29.08.2020 01:20
Güncelleme:29.08.2020 01:34
Maltepe Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü.

DHKP-C VE PKK İZİ VAR!

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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