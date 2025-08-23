23 Ağustos 2025, Cumartesi

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü Muş’ta coşkuyla başladı

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü Muş’ta coşkuyla başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 16:19
Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamaları Muş’un Malazgirt ilçesinde başladı. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde Türk bayrakları ve boylara ait bayraklar alanı süsledi. Katılımcılar geleneksel oyunlar oynayabilecek, uçurtma şenliğine katılabilecek ve çeşitli etkinliklerle zaferin coşkusunu yaşayacak. Etkinlikler, Malazgirt Zaferi’nin tarihî önemini ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Kutlamalara yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu.
