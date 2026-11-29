Malatya kınalı ekmeği nasıl yapılır? İşte yöresel lezzetin sırrı

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli yöresel lezzetlerinden kınalı ekmek, doğal içeriği ve uzun süre dayanabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kınalı ekmeğin yapımını üreticiler Sevgi Özendi ve Oğuz Özendi anlattı. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman, bu özel lezzetin hazırlanışını ve üretiminin inceliklerini ekrana taşıdı.