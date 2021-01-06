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Malatya'da şehre indiler! Mahalle sakinleri tedirgin

İHA
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Giriş: 06.01.2021 15:56
Güncelleme:06.01.2021 16:01
Son dakika haberi... Malatya'nın Darende ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülenirken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülenirken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Malatyada şehre indiler! Mahalle sakinleri tedirgin MALATYA'DA ŞEHRE İNDİLER! MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

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