Malatya'da şehre indiler! Mahalle sakinleri tedirgin

Son dakika haberi... Malatya'nın Darende ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülenirken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülenirken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.