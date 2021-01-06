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Malatya'da şehre indiler! Mahalle sakinleri tedirgin

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde aç kalınca şehre inen yaban domuzu mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülenirken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Malatya'da şehre indiler! Mahalle sakinleri tedirgin

Darende ilçe merkezine inen yaban domuzu evlerin bahçesinde ve sokaklarda yiyecek aradı.

Malatya'da şehre indiler! Mahalle sakinleri tedirgin

İlçeye bağlı İbrahim Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir anda ortaya yaban domuzu bahçe kapısı açık olan evlere girerek karınlarını doyurmak için yiyecek aradı. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülenirken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Malatya'da şehre indiler! Mahalle sakinleri tedirgin

Daha önceden de benzer olayların yaşandığını belirten mahalle sakinleri tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerden konu hakkında yardım talebinde bulundu.

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