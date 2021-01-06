Malatya'da şehre indiler! Mahalle sakinleri tedirgin

İlçeye bağlı İbrahim Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir anda ortaya yaban domuzu bahçe kapısı açık olan evlere girerek karınlarını doyurmak için yiyecek aradı. Yaban domuzunun evin bahçesine girdiği anlar cep telefonları ile görüntülenirken, domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.