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Malatya’da kurutmalık domates mesaisi başladı

Malatya’da kurutmalık domates mesaisi başladı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 16:47
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde kurutmalık domates üretimi gerçekleşiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi’nin konuğu olan üretici Yusuf Boyraz anlattı.
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Kurutmalık domates mesaisi başladı
Kurutmalık domates mesaisi başladı
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