Malatya’da inşaatta kalıp çöktü: 2 işçi yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yapımı süren bir okul inşaatında beton dökme işlemi sırasında kalıplar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sırasında kalıpların altında kalan 2 işçi yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine diğer işçiler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN