Malatya’da inşaatta kalıp çöktü: 2 işçi yaralandı

Giriş: 03.10.2025 19:51
Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yapımı süren bir okul inşaatında beton dökme işlemi sırasında kalıplar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökme sırasında kalıpların altında kalan 2 işçi yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine diğer işçiler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
