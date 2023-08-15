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Malatya'da büyük bahçe yangını! Alevlere ekiplerce anında müdahale...

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Giriş: 15.08.2023 01:57
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kentte çok sayıda kayısı ve ceviz ayağı alevlere teslim oldu.
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