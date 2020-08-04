Malatya artçı depremle sarsıldı! Son depremin büyüklüğü kaç derece?

Son dakika haberi... Malatya peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Bugün saat saat 12.37'de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 19.00'a kadar 4,4 ile 1,7 arasında 20 artçı deprem daha meydana geldi. A Haber muhabiri Fırat Öztürk Taşmış Köyü'nden yaşanan son gelişmeleri aktardı.