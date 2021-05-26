Mahkum çocukların ‘babası’ Turgay Tanülkü’den yeni yargı düzenlemesine destek: O çocuklara sahip çıkmalıyız

AK Parti, anneleriyle birlikte cezaevinde bulunan çocuklarla ilgili önemli bir yargı paketine imza attı. 15 yaşına kadar çocuğu olan ve 10 yıldan az cezası bulunan kadın hükümlülerin infazının ertelenmesi teklifini sunan yargı paketiyle ilgili usta oyuncu Turgay Tanülkü A Haber yayınında görüşlerini aktardı. Anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklarla ilgili birçok çalışmaya imza atan ve 26 çocuğu evlat edinen Tanülkü, AK Parti’nin sunduğu yasa teklifi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. ‘Bu çocukları korumamız gerek’ diyen Tanülkü, “Cezaevindeki çocuklar sokak çocuklarıyla, sokak çocukları senin çocuğunla aynı parkta, aynı salıncağa binerse bu ülkede barışı elde ederiz.” dedi.

AK Parti insan haklarıyla ilgili önemli bir yargı paketine daha imza attı. Sık sık kamuoyunda eleştiri konusu olan cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için önemli düzenleme meclis başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, 15 yaşına kadar çocuğu olan ve 10 yıldan az cezası bulunan kadın hükümlülerin infazı ertelenecek. Böylece, çocuklar anneleriyle birlikte cezaevine girmeyecek. Halen cezaevinde kalan kadın mahkumlar yasa çıktıktan sonra cezaevinden çıkacak. Erteleme için, 10 yıldan az ceza almış olmak ve çocuğun babasının ölmüş olması veya cezaevinde bulunması şartı aranacak. Ceza ertelemesi çocuğun 15 yaşına gelmesine kadar geçerli olacak. Çocuk 15 yaşını doldurduktan sonra kadın hükümlü yeniden cezaevine girecek.

Hayata dokunan ve çocukları koruyan düzenlemeyle ilgili, bugüne kadar onlarca çocuğun ve binlerce mahkumun baba olarak gördüğü usta oyuncu Turgay Tanülkü, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar annesi cezaevinde bulunan 26 çocuğu evlat edinen Tanülkü, önemli düzenlemeyle ilgili görüşlerini aktardı.

Üniversite döneminde cezaevinde kaldığını ve mahkum olan ailelerin çocuklarıyla olan kopukluklarına yakından şahit olduğunu söyleyen Tanülkü, 18 yaşında şahit olduklarının ardından bu çocuklar için bir şeyler yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

AK Parti'nin sunduğu yasa teklifi nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen usta oyuncu Turgay Tanülkü, şu açıklamaları yaptı;

Cezaevindeki tiyatroda bulunan arkadaşlarla büyük cezaevlerinde oyunlar çıkarmaya başladık. Oyunlar sırasında da aileleri, çocukları geliyordu. O sahnede yer alan arkadaşlar, oyun bitip aileleri salondan ayrıldıktan sonra çocuğunun oturduğu koltukları kokluyordu. İşte bu benim hayatımda her şeyi değiştirdi. Anneleri ve babaları cezaevinde olan ve dışarıda ekonomik sıkıntılar yaşayan çocuklara dokunmak adına eşimle birlikte onların evlerine gitmeye başladık. Zaman içerisinde o dokunuşlar yetmemeye başlayınca evler oluşturmaya başladık. O yüzden benim için çok hassas bir konu ve bu yasanın çıkmasını çok isterim. 50 yıldır bu derdi söylüyorum.

"ÇOCUKLAR TOPLUMDAN UZAKLAŞIP GİDİYOR"

Bir ekiple 5 yıl boyunca Türkiye'deki tüm cezaevlerini dolaştım. Özellikle kadınlar kısmında oyunlar oynamak çok ağır oluyordu. Çünkü bebekleri birlikte izlemeye geliyorlardı. Cezaevindeki çocuklar oradaki tüm kadınları annesi, tüm erkekleri de babası olarak biliyor. Ve 6 yaşından sonra da devlet korumasına alınıyor ve toplumdan uzaklaşıp gidiyorlar. Bu çok acı bir şey.

"O ÇOCUKLARI KORUYABİLMELİYİZ"

Mahkum anneler de çocuğuyla birlikte aynı koğuşta kaldığı diğer arkadaşlarından dolayı rahatsız olmakta. Çünkü çocuk gece ağlar ve koğuştakiler rahatsız olmasın diye anne çocuğuna ilaç vermeye başlar. Bunlar hep zarardır ve böylece toplumda zararlı bir sürü evlatlar çıkmaya başlıyor. Kendisine zararı dokunan insan bir başkasını zaten düşünemez. Dolayısıyla cezaevindeki çocuklar sokak çocuklarıyla, sokak çocukları senin çocuğunla aynı parkta, aynı salıncağa binerse bu ülkede barışı elde ederiz.

Dilerim bu yasa çıkar, çocuklar evlerine döner. İşte o zaman devlet devletliğini yapıp, annelere o evlerde de bakmalı, korumalı. O çocukları koruyabilmeliyiz. Gençler bizim geleceğimiz diyoruz ama daha çocuklara sahip çıkamıyoruz. Bu da bizim ayıbımız olsun.

"BU ÇOCUKLARI KİMSE MAHKUM EDEMEZ"

Bu çocukların okumaları gerekiyor. Anne babaları belki de okumadıkları için o cahilce suçları işleyebilirler. Kader mahkumu dediğimizin adını koymamız lazım. Bana göre kader mahkumu, annesiyle birlikte içerde yatan çocuktur. 18 yaşında beri cezaevleriyle uğraşıyorum, o çocuklar dışında ben hiç kader mahkumu görmedim. Çünkü insanlar bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde suça bulaşıyorlar. Ama çocuklar öyle değil ve kimse bu çocukları mahkum edemez.